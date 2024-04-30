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Ankara'da okulda elektronik sigara ile yakalandı! Ailesine şikayette bulunan müdür yardımcısına dehşeti yaşattı

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#Ankara#Okul#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 14:29

Ankara'da Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulda elektronik sigara ile yakalanan on yedi yaşındaki lise öğrencisi R.U., durumu ailesine bildiren müdür yardımcısı Sadettin Dinçer'i (55) okulda bacağından bıçaklayarak yaraladı.

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Olay, dün, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Okul müdür yardımcısı Sadettin Dinçer, durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Buna sinirlenen R.U., okulda Dinçer'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Dinçer, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dinçer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan R.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde merdivenin altında saklanan R.U.'nun, merdivenden inip, koridorda yürüyen öğretmenin peşinden gidip, bıçaklayarak kaçtığı görüldü.

Ankarada okulda elektronik sigara ile yakalandı Ailesine şikayette bulunan müdür yardımcısına dehşeti yaşattı

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankarada okulda elektronik sigara ile yakalandı Ailesine şikayette bulunan müdür yardımcısına dehşeti yaşattı

 

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#Ankara#Okul#Öğrenci

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