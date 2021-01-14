Ankara'da kar kenti beyaza bürüdü! Bugün kar yağacak mı? MGM 14 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler ile belli oldu. Etkisini gösteren soğuk havaların ardından Ankara’da başlayan yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururdu. Hava sıcaklığının düştüğü Kayseri'de gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Edirne'de gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili olacak. İşte, MGM 14 Ocak il il hava durumu tahminleri
Günlük hava durumu tahminlerini açıklayan MGM bir çok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kayseri ile Yozgat'ta kar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı, Ankara'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağmur olarak başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Diğer yandan bugün Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 1°C, 5°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 0°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAKARYA 6°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibren sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
NİĞDE 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleri ile Gümüşhane'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ARTVİN 7°C, 12°C
Çok bulutlu, yağmurlu
RİZE 8°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu
SAMSUN 8°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TRABZON 8°C, 12°C
Çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -1°C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KARS -1°C, 5°C
Çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA 3°C, 5°C
Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 0°C, 4°C
Çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 7°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 8°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
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