Ankara'da kar kenti beyaza bürüdü! Bugün kar yağacak mı? MGM 14 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminlerini açıklayan MGM bir çok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kayseri ile Yozgat'ta kar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı, Ankara'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağmur olarak başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Diğer yandan bugün Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 1°C, 5°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 0°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA 6°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibren sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

NİĞDE 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleri ile Gümüşhane'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN 7°C, 12°C

Çok bulutlu, yağmurlu

RİZE 8°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN 8°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON 8°C, 12°C

Çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -1°C, 5°C

Çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA 3°C, 5°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 0°C, 4°C

Çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 7°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 8°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı