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Ankara'da Kader Yiğit'i öldüren sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım

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#Ankara#Keçiören#Kader Yiğit
Ankarada Kader Yiğiti öldüren sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 14:52

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kader Yiğit'in (17) av tüfeğiyle vurulması sonucu ölümüne ilişkin tutuklanan sevgilisi Yusuf Can Benli'nin (18) ifadesi ortaya çıktı. Benli'nin, boş olduğunu düşündüğü tüfeği şaka yapmak için Kader'e doğrultup, tetiğe bastığını ileri sürdüğü öğrenildi. Benli, ifadesinde "Boş olduğunu düşünüp Kader’e doğrultup, şaka yapmak için ‘Aşkım bakar mısın?’ diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım. Tüfek bir anda patladı. Öldürme kastım yoktu, şaka yapmak isterken oldu" dedi.

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Açık lise öğrencisi Kader Yiğit, pazar günü Keçiören'deki Ovacık Mahallesi'nde boş arazide sevgilisi Yusuf Can Benli'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu çenesinin altından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf Can Benli ile arkadaşı ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Can Benli tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

Yusuf Can Benli'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Benli'nin, Kader Yiğit ile bir süredir sevgili olduklarını, yaklaşık 1 aydır olay yerinin yakınında bulunan gecekonduda kaldıklarını söylediği öğrenildi.

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Olay günü yakında bulunan başka gecekonduda kalan arkadaşlarına yemeğe gittiklerini belirten Benli'nin, "Yemek sonrası alışveriş yapmak için çıktık. Etrafta başıboş köpekler olduğu için evde bulunan av tüfeğini yanıma aldım. Yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım ancak patlamadı. Boş olduğunu düşünüp Kader’e doğrultup, şaka yapmak için ‘Aşkım bakar mısın?’ diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım. Tüfek bir anda patladı. Öldürme kastım yoktu, şaka yapmak isterken oldu" dediği belirtildi.

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SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİ: PATLAMA SESİYLE ARKAMA DÖNDÜM, KADER'İ YERDE GÖRDÜM

Serbest bırakılan şüpheli ise ifadesinde Kader ve Yusuf'un önünde yürüdüğünü, bir ara tüfekle oynayan arkadaşına "Oynama" dediğini, patlama sesiyle arkasına döndüğünde Kader’i yerde yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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