Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tüfekle vurulan Kader Yiğit hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Keçiören#Kader Yiğit
Tüfekle vurulan Kader Yiğit hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 12:59

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kader Yiğit (17), arkadaşı Y.B.'nin ateşlediği öne sürülen tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.B. tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, önceki gün Keçiören'e bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Yiğit, 5 arkadaşı ile gezmeye gittiği sırada Y.B.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Y.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Tüfekle vurulan Kader Yiğit hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Keçiören#Kader Yiğit

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı