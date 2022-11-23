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Kadere ne oldu? Arkadaşı: Şakalaşırken yanlışlıkla oldu... Annesi: Bu bir kaza değil, kadın cinayeti

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#Ankara#Kader Yiğit#Pompalı Tüfek
Kadere ne oldu Arkadaşı: Şakalaşırken yanlışlıkla oldu... Annesi: Bu bir kaza değil, kadın cinayeti
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 07:00

Ankara’nın Keçiören ilçesinde ailesiyle oturan açık lise öğrencisi Kader Yiğit (17), 20 Kasım gecesi 5 arkadaşıyla dışarı çıktı.

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Ovacık’ta açık alanda oturdukları sırada silah patladı. Kader Yiğit, arkadaşı 18 yaşındaki Yusuf Can Benli’nin elindeki pompalı tüfek ile göğsünden vuruldu. Bir anda yere yığılan Yiğit’e arkadaşları müdahale etti. Çağrılan acil sağlık ekipleri olay yerine vardığında Kader Yiğit ölmüştü. Yapılan işlemlerin ardından Yiğit’in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADELER ÇELİŞKİLİ

Olaydan sonra silahı ateşleyen Yusuf Can Benli ile orada bulunan 3’ü erkek bir kız 4 kişi gözaltına alındı. Yusuf Can Benli ifadesinde, “Şakalaşırken, yanlışlıkla, kaza ile oldu” dedi. Diğer 4 görgü tanığının da ifadesi alındı. Görgü tanıklarının ifadelerinde çelişkiler vardı. Bu da olayın cinayet olabileceği ihtimalini artırdı. Bunun üzerine mahkemeye çıkarılan Yusuf Can Benli tutuklandı.

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‘KAZA SÜSÜ VERİLİYOR’

Kader Yiğit’in ailesi, şüphelilerden şikâyetçi oldu. Aile, “Yanlışlıkla olan bir şey yok, bu bir kadın cinayeti. Kader’i öldürdüler. Kaza süsü vermek istiyorlar” dedi. Aile, avukatları aracılığıyla verdiği şikâyet dilekçesinde, “4 görgü tanığı da farklı ifadeler veriyor. İfadeleri çelişkili, Kader uzun namlulu silahla vuruluyor. Uzun namlulu silahın kullanılmasında yanlışlıkla birini öldürmek olmaz, hayatın olağan akışına aykırı. Olayın aydınlatılması gerek, şüphelilerin yargı önünde hesap vermelerini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

HAYATI DRAM

Kader Yiğit, Keçiören’de oturan 3 çocuklu bir ailenin en küçük kızıydı. Babası annesine şiddet uygulayınca aile dağıldı. Kader ile 2 kardeşi devlet korumasına alınarak, Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi. Yıllarca Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan 3 kardeş daha sonra buradan ayrılarak anneleriyle yaşamaya başladı. Kader Yiğit hayatını kaybetmeseydi gelecek yıl 18 yaşına girecekti ve devletin yetiştirme yurtlarında kalanlara tanıdığı hak ile kamu kuruluşlarında kadroya yerleştirilecekti.

 

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#Ankara#Kader Yiğit#Pompalı Tüfek

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