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Ankara'da ev sahibine kiracısından 'hırsızlık' şoku

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#ANKARA#Kira#Ev Sahibi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 11:49

Ankara'da Orhan Turnalı, 4 ay önce eşyalı olarak kiraya verdiği evinin, kiracı M.O. tarafından soyulduğunu iddia ederek, polise şikayette bulundu. Evin soyulduğunu görünce M.O. ile iletişime geçtiğini belirten Turnalı, 'Aradım açmadı. WhatsApp'tan yazdı. 'Benim 12 tane icralık dosyam var, ne yaparsan yap. Benim zaten hayatım bitmiş' dedi.' ifadelerini kullandı.

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Orhan Turnalı, 1,5 yıl önce yatırım amaçlı aldığı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evini eşyalı olarak ocak ayında M.O.'ya kiraya verdi. Turnalı, M.O. son 2 ay kirayı ödemeyince yanına gittiğinde, boş evle karşılaştı.

M.O.'nun, evdeki tüm eşyaları, kapı kolu ve musluklara kadar alıp ortadan kaybolduğunu anlayan Orhan Turnalı, polise şikayette bulundu. Polis, M.O.'yu bulmak için çalışma başlattı.

Ankarada ev sahibine kiracısından hırsızlık şoku

'ASKER OLDUĞUNU SÖYLEDİ, GÜVEN SAĞLADI'

Orhan Turnalı, eşyalı evini 7 bin 200 liraya kiraya verdiğini anlatarak "4 aydır oturuyordu kiracımız. 2 ay kirasını ödedi, güven sağladı. Evli ve asker olduğunu söyledi. 2 ay dolduktan sonra 3'üncü ay 'Eşim hamile' diyerek kirayı göndermedi, '4'üncü ay ile beraber göndereceğim' dedi. Biz de insanlık olsun diye kabul ettik. Ama parayı göndermedi.

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Ankarada ev sahibine kiracısından hırsızlık şoku

Evden çıkacağını söyledi. Ben de bakmak istedim eve. Geldim şok oldum. 15- 20 gün olmuş evi boşaltalı. Komşularım da bana evi boşalttığını haber vermedi; çünkü komşulara da evi satın aldığını söylemiş.

Alıp evi bir başkasına sattığını söylemiş. Komşular şüphelenmiş; ama beni arayan olmadı. Komşulara da 'polisim' demiş" dedi.

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'EVDE NE VARSA SATMIŞ'

Evin soyulduğunu görünce M.O. ile iletişime geçtiğini belirten Turnalı, "Çay kaşığına kadar olan evde şu an hiçbir şey yok. Çay kaşığına kadar her şeyi eşyalı verdik biz evimizi. Kapı koluna varana kadar söküp almış, hurdacıya satmışlar.

Ankarada ev sahibine kiracısından hırsızlık şoku

Kiracı ile iletişime geçtim. Aradım açmadı. WhatsApp'tan yazdı. 'Benim 12 tane icralık dosyam var, ne yaparsan yap. Benim zaten hayatım bitmiş' dedi. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, oturma grubu, yatak odası takımı, çocuk odası takımı her şey vardı, hepsini almış. Her şeyi boşaltıp evde ne varsa satmış" ifadelerini kullandı.

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Ankarada ev sahibine kiracısından hırsızlık şoku

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#ANKARA#Kira#Ev Sahibi

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