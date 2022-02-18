Ankara'da dairede çıkan yangında baba ile kızı hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Akdenizde felaket Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattıAkdeniz'de felaket! Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattı#Yunanistan
Gerilim zirve yaptı Rusyadan paralı askerler iddiasıGerilim zirve yaptı! Rusya'dan 'paralı askerler' iddiası!#RUSYA
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Yunanistanda yolcu gemisinde yangın İçinde çok sayıda Türk de vardıYunanistan'da yolcu gemisinde yangın! 'İçinde çok sayıda Türk de vardı'#Yunanistan
Kremlinde kritik zirve... Putin ile Lukaşenko bir araya geldiKremlin'de kritik zirve... Putin ile Lukaşenko bir araya geldi!#Putin
Metrodaki bıçaklı saldırgan ilk kez hakim karşısında Pes dedirten savunma...Metrodaki bıçaklı saldırgan ilk kez hakim karşısında! 'Pes' dedirten savunma...#Kadıköy
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
Mucize kurtuluş Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldıMucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldı#ABD
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?#Rus Gribi
Soruyu duyunca bir an şaşırdılar Sonra bu cevabı verdilerSoruyu duyunca bir an şaşırdılar! Sonra bu cevabı verdiler#Demet Özdemir
Barcelona-Napoli maçında arma skandalı Çöküş devam ediyor, ıslıklı tepki...Barcelona-Napoli maçında 'arma' skandalı! Çöküş devam ediyor, ıslıklı tepki...#Barcelona
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Dış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorumDış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum#Tom Cruise
Buse Varol ile boşanacakları konuşulan Alişandan manidar istekBuse Varol ile boşanacakları konuşulan Alişan'dan manidar istek#Alişan
Estetik bağımlısı yıldızın son hali: Böyle görünmek için küçük bir servet ödediEstetik bağımlısı yıldızın son hali: Böyle görünmek için küçük bir servet ödedi#Katie Price
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da dairede çıkan yangında baba ile kızı hayatını kaybetti

#ANKARA#Yenimahalle#Yangın
Ankarada dairede çıkan yangında baba ile kızı hayatını kaybetti

Ankara'da, 13 katlı bir apartmanın 7'nci katında çıkan yangında, Ahmet Çetin (83) ile kızı Gülfidan Çetin (49) yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Yenimahalle ilçesi, Kayalar Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 7'nci katında oturan Ahmet Çetin'in dairesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm daireyi sardı. Apartmanda oturanlar, evlerinden çıkıp durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, Ahmet Çetin ile kızı Gülfidan Çetin'in cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Soruşturma sürerken, ilk incelemelere göre evdeki ısınma cihazı nedeniyle yangının çıktığı değerlendiriliyor.

Gözden Kaçmasın

Yunanistanda gemi felaketi Türk yolcular da vardı: Her şeyimiz yandıYunanistan'da gemi felaketi! Türk yolcular da vardı: Her şeyimiz yandıHaberi görüntüle

'DAHA ÖNCE KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞTI'

Apartman yöneticisi Mehmet Çift, tüpün üstüne taktıkları cihaz nedeniyle yangının çıkmış olabileceğini belirterek, “Hem o ısınma hem de o cihaz olacak iş değil. Onun dışında da Ahmet Amca zaten evi yakmaya eğilimli biriydi. Daha önce kendini yakmaya çalışmıştı. Akıl sağlığını kontrol için geçenlerde hastaneye gitmişti. Baba ve kızı evde vefat ettiler, ikisi beraber yaşıyordu. Apartmanda sürekli sorun çıkarıyorlardı. Başka akrabaları yok" dedi.

Haberin Devamı

'KAPIYI AÇTIĞIMDA KORİDORU GÖREMEDİM'

Apartmanda oturan Turgut Bulut ise, "Sabah saat 06.00 sıralarında binada gürültü sesleri duydum. Daha sonra da duman kokusu aldım. Kapıyı açtığımda koridoru göremedim. Daha sonra apartman yöneticisi yangın olduğunu ve binayı boşaltmamızı istedi. Biz de hemen dışarı çıktık. Bir süre sonra da baba ve kızının öldüğünü duyduk. Amcanın zaten daha önceden de olayları vardı" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Rusya ve Ukraynadan peş peşe açıklamalar Donbassdaki durum çok tehlikeliRusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! 'Donbass'daki durum çok tehlikeli'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Yenimahalle#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul