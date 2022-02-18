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Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! 'Donbass'daki durum çok tehlikeli'

#RUSYA#Ukrayna#Kremlin
Rusya ve Ukraynadan peş peşe açıklamalar Donbassdaki durum çok tehlikeli

Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında, Donbass'daki durumun çok tehlikeli olduğu belirtilirken, Ukrayna da ülkenin doğusundaki ayrılıkçılara saldırma veya operasyon başlatma niyetinde olmadığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Elimizde Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten, Donbas'a paralı askerler gönderildiğine dair bilgiler var" dedi.

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Kremlin, Ukrayna'nın doğusundaki Kiev ordusu ile Moskova tarafından desteklenen ayrılıkçılar arasındaki çatışmalardan endişe duyduğunu belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ordusu ve ayrılıkçıların  yeni ateşkes ihlalleri iddialarını paylaşmasının ardından, "Donbas'ta olanlar çok endişe verici ve potansiyel olarak çok tehlikeli" dedi.

PARALI ASKERLER İDDİASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Elimizde Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten, Donbas'a paralı askerler gönderildiğine dair bilgiler var" dedi.

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ YARDIMCISININ KOVULMASI PROVOKASYONLARA VERİLEN BİR CEVAPTIR

Peş peşe gerçekleştirilen askeri tatbikatlara ilişkin de açıklama yapan Kremlin, "Rusya'nın askeri tatbikatları tamamen şeffaftır " derken,  ABD'li büyükelçi yardımcısının sınır dışı edilmesinin provokasyonlara verilen bir cevap olduğu belirtildi.

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UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA: SALDIRI PLANIMIZ YOK

Ukrayna Savunma Bakanı az önce yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin doğudaki ayrılıkçılara saldırma veya operasyon başlatma niyetinde olmadığını söyledi. Oleksiy Reznikov parlamentoya yaptığı açıklamada "Ukrayna savunmasını artırıyor. Ancak Kırım'a karşı askeri operasyonlar düzenleme niyetimiz yok." dedi.

SAYI 149 BİNE ULAŞTI

Ukrayna'nın doğusundaki son duruma ilişkin bilgiler aktaran Reznikov, "Ukrayna sınırlarındaki durum ile ilgili hala Rus tarafından askerlerinin geri çekileceğine dair açıklamalarını doğrulamıyoruz. Şu an böyle bir durum yok" dedi. Rus birliklerinin sınırdaki rakamlarını aktaran Reznikov, "Birincisi sadece kuvvetlerin ve araçların hareketliliği var. İkincisi şu anda birlikleri izliyoruz. Kara birliklerinin toplam sayısı 129 bin. Deniz ve havacılık birimleriyle bu sayı toplamda 149 bine ulaşıyor" dedi.

Belarus'ta devam eden Rusya - Belarus "Müttefik Kararlılığı - 2022" ortak askeri tatbikatı ve bölgedeki diğer Rus tatbikatlarını da takip ettiklerini aktaran Reznikov, "Belarus ve Karadeniz'deki Rus tatbikatları aktif olarak devam ediyor. Önümüzdeki günlerde birkaç bin askerin daha bu tatbikatlara katılmasını bekliyoruz. Ayrıca Rus donanmasının Karadeniz'deki manevralarına 3 Rus savaş gemisi daha dahil olabilir" diye konuştu. Rusya'nın dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Ukrayna'nın Donbas Bölgesi'nde savaş suçu işlediğine dair belgeler dağıtmasını eleştiren ve bu iddiaları yalanlayan Reznikov, "Ukrayna’nın Donbas'ta saldırılar yaptığı yalanlarına inanmayın" dedi.

TANSİYON  GİDEREK YÜKSELİYOR...

Sputnik, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisinde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni 29 defa bombaladığını duyururken, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti ise Ukrayna ordusunun kendilerine ateş ettiği iddia etmişti.

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RUSYA'DAN YENİ TATBİKAT: PUTİN DE İZLEYECEK

Öte yandanRusya'dan mevcut krizi arttıracak yeni bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarın balistik ve seyir füzelerle tatbikat gerçekleştirileceği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de tatbikatları başkomutan sıfatıyla izleyeceği bildirildi.

Açıklamada, "19 Şubat 2022'de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in önderliğinde balistik ve seyir füzelerinin fırlatılacağı planlı bir stratejik caydırıcılık tatbikatı gerçekleştirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatın amacının komuta ve kontrol ekiplerinin hazır olup olmadığının kontrol etmesi, muharebe ve savaş gemilerinin mürettebatlarının, silahların güvenilirliğinin test edilmesi olduğu vurgulandı. Tatbikatta Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filolarının kuvvetleri ve araçlarının görev alacağı aktarıldı.

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