Son dakika... Yunanistan açıkladı! Yolcu gemisinde yangın çıktı

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237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde yangın çıktı.

Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'ya yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiği açıklandı.

Açıklamada 'Euroferry Olympia'nın kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi' denildi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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