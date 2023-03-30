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Ankara'da çadırda kalan depremzede aile eve yerleştirildi

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#Ankara#Depremzede#Ev
Ankarada çadırda kalan depremzede aile eve yerleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 12:06

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde evleri ağır hasar görünce 6 çocuklarıyla Ankara'ya gelen Hediye (32) ve Çetin Gezer (42) çifti, ev kiralarının yüksek olması nedeniyle çadıra yerleşti. Bir hafta çadırda kalan depremzede aile, bir hayırsever tarafından tahsis edilen eve yerleştirildi.

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Besni’de Hediye ve Çetin Gezer çiftinin oturduğu 3 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yan yattı. Depremi yara almadan atlatan 6 çocuklu Gezer çifti, bir süre Adıyaman Devlet Hastanesi'nde kaldıktan sonra çadırda yaşamaya başladı. Gezer çifti, bölgede artçı sarsıntılar devam edince geçen hafta Ankara'ya geldi. Depremde bina balkonu üzerine çökünce hasar gören minibüsle başkente gelen aile, yüksek kira fiyatları nedeniyle Yenimahalle ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde boş bir arazide çadır kurdu. Bir hafta çadırda kalan depremzede aile, daha sonra bir hayırsever tarafından tahsis edilen eve yerleştirildi.

Ankarada çadırda kalan depremzede aile eve yerleştirildi

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'EV FİYATLARI ÇOK YÜKSEK'

Depremde yakınlarından birçok kişiyi kaybeden Çetin Gezer, Adıyaman'da mevsimlik işler yaptığını ve kirada oturduklarını belirterek, "Depremden sonra EV yan yattı. Aracımın üstüne de balkon düşmüştü. Yan tarafı ağır hasar almıştı. Arabayı oradan zar zor çıkardım. Çocuklarla beraber 5 gün boyunca barınmak için Adıyaman Devlet Hastanesi'nde kaldık. Sonra aileme çadır getirdim, ardından da Ankara'ya geldik. Şu anda biz perişan haldeyiz. Ankara'ya gelirken de çok zorluklar çektim. Arabadaki hasardan dolayı çocuklar üşüyordu. Çocuklarımın üstüne battaniye atarak ısıttım. Daha önce Ankara'da çalıştığım için buraya geldik, hem de daha güvenilir geldi. Çadırda kalma sebebimiz ise ev fiyatlarının fahiş olması. O yüzden çadırda kalmak zorunda kaldık. Yıkık dökük eve 4 bin 500 lira para istiyorlar. Maddi gücümüz de yok, o yüzden çadırda kaldık. Allah hayırsever kişiden razı olsun" diye konuştu.

Ankarada çadırda kalan depremzede aile eve yerleştirildi

Hediye Gezer ise hem deprem bölgesinde hem de Ankara'da çok zorluk çektiklerini söyledi.

depremzede ailenin durumunu sosyal medyada paylaşıp, eve yerleşmesini sağlayan Enes Emre Sözdinler, "Hayırsever bir ağabeyimiz bana ulaştı. Aileyi şu an eve yerleştirdik. Hayırsever kişiyi henüz görmedim, sadece ismini biliyorum. Hayırsever ağabeyimiz ailenin istediği kadar kalabileceğini söyledi. Allah razı olsun" dedi.

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#Ankara#Depremzede#Ev

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