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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Ankara'da bir haftada maske takmayan 813 kişiye para cezası

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Ankara'da bir haftada maske takmayan 813 kişiye para cezası
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ANKARA Valiliği, kentte bir hafta içerisinde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye, toplam 731 bin 730 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "13 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye toplam 731 bin 700 lira idari para cezası uygulandı" denildi.

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