Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da AVM'de iğrenç olay: Etek altı görüntü çeken sanığa iddianame

Güncelleme Tarihi:

#Telefon#AVM#Ankara
Ankarada AVMde iğrenç olay: Etek altı görüntü çeken sanığa iddianame
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 11:57

Ankara'da Kızılay AVM'nin yürüyen merdivenlerinde cep telefonu ile avukat Ş.M.'nin etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan Mustafa K. hakkında, cep telefonunda çocuklara ait müstehcen görüntüler bulunması nedeniyle 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Avukat Ş.M.'ye yönelik eylemi nedeniyle hazırlanan dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Haberin Devamı

Ankara’nın en eski alışveriş merkezi olan Kızılay AVM esnafının, bir kişinin kadın müşterilere rahatsızlık verdiği yönünde şikayeti üzerine polis ekipleri takip başlattı. Verilen eşkali takip eden polis, tarife uyan bir kişinin yürüyen merdivenlerde bir kadının etek altı görüntülerini çektiğini tespit etti. Suçüstü yakalanan Mustafa K.’nin cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Mustafa K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Gözden Kaçmasın

Cenaze töreni için geri sayım başladı...Halk kraliçeyi görmek için kuyruğa girdiCenaze töreni için geri sayım başladı...Halk kraliçeyi görmek için kuyruğa girdi!Haberi Görüntüle

15 YIL HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Bürosu savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliye ait incelenen telefonda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü bulundu. Telefonda ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi. İfadesinde görüntüleri izlemek için indirdiğini kabul eden Mustafa K. hakkında, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haberin Devamı

Ankarada AVMde iğrenç olay: Etek altı görüntü çeken sanığa iddianame

 
Etek altı görüntülerinin çekilmesi ile ilgili de avukat Ş.M., şikayetçi oldu. ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçunun uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle, dosya ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Gözden Kaçmasın

Koronayı bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarı: En korkunç şeyKoronayı bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarı: En korkunç şey!Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Telefon#AVM#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan