Koronayı bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarı: En korkunç şey!

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Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu.

Dünya genelinde yapılan milyarlarca aşı, Omicron varyantının daha düşük ölüm oranına sahip olması gibi faktörlerin de yardımıyla Kovid-19'u geride bırakmaya hazırlanıyoruz.

Dünya genelinde hayatın hızla normale dönmeye başladığı şu günlerde Bill Gates'ten yeni bir uyarı geldi.

'EN KORKUNÇ ŞEY' DİYEREK UYARDI

New York Times yazarı David Wallace-Wells'in sorularını yanıtlayan milyarder iş insanı, Ukrayna'daki savaş ve küresel ekonomik sıkıntıların dünyayı iklim değişikliği ile yüzleşmekten alıkoymasından endişe duyyduğunu söyledi.

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Bu durumu ''en korkunç şey' olarak tarif eden Gates, 'Beklediğimden daha kötü bir yerdeyiz' dedi.

Her fırsatta iklim değişikliği dünyayı bekleyen en büyük teklike olarak tanımlayan Gates, G20 zirvesi bildirisinde küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması sözünün gerçekçi olmadığını duyurmuştu.

Komplo teorisyenleri, Kovid-19 pandemisi boyunca Gates'i hedef aldı ve kanıt olmamasına rağmen Gates'in şirketleri tarafından geliştirilen mikroçiplerin aşılar yoluyla insanlara yerleştirildiğini iddia etti. Bill Gates hakkındaki komplo teorilerine yazdığı kitap ile yanıt verdi. Gates, 'komplo teorilerine konu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum' dedi.

Dünyanın sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlama hedefini kaçıracağı konusunda uyarılarda bulunan Gates açıklamasında çok konuşulacak ifadelere yer vermişti.

Dünya nüfusunun yüzde 65'inin Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere orta gelirli ülkelerde yaşadığının altını çizen Gates, 'Onlar iklimin anahtarı. Dünyadaki emisyonların çoğu orta gelirli ülkelerden geliyor' demişti.

VE GATES HAREKETE GEÇTİ

Gates geçtiğimiz dönemde iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 4 milyar dolarlık proje için start verdi. Nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower, yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilki için gerekli onayı aldı.

Tesisin Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı. Natrium nükleer santrali 2025'te kapanması planlanan kömürle çalışan bir santralin yerini alacak.

4 milyar dolarlık projenin finansmanının yaklaşık yüzde 50'lik bölümünü ABD hükümeti sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre, 2028'de faaliyete geçmesi planlanan 345 megavatlık santral yaklaşık 250 bin eve hizmet etmek için yeterli iklim dostu enerji üretecek.

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Söz konusu proje ile çevre dostu enerji üretiminin önünün açılması ve iklim krizi ile mücadele edilmesi planlanıyor.