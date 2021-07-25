Ã‡ankaya'daki AtatÃ¼rk Orman Ã‡iftliÄŸi arazisinde Ã¶ÄŸle saatlerinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YÃ¼kselen dumanlar EskiÅŸehir yolunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere zor anlar yaÅŸattÄ±.

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ da olay yerine giderek, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± takip etti. YavaÅŸ burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "YangÄ±nÄ± bir kiÅŸi Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ. AldÄ±ÄŸÄ±m bilgiye gÃ¶re o ÅŸahÄ±s gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±" dedi.



Ekiplerin yangÄ±na mÃ¼dahalesi sÃ¼rÃ¼yor.

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