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ANKARA, (DHA)- 
Haber GiriÅŸ: 25.07.2021 - 12:52 | Son GÃ¼ncelleme:

Ankara'da Atatürk Orman ÇiftliÄŸi arazisinde yangÄ±n! 1 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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Ankara'da AtatÃ¼rk Orman Ã‡iftliÄŸi arazisinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶lgeye sevk edilen ekipler, yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor.Â

Ã‡ankaya'daki AtatÃ¼rk Orman Ã‡iftliÄŸi arazisinde Ã¶ÄŸle saatlerinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YÃ¼kselen dumanlar EskiÅŸehir yolunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere zor anlar yaÅŸattÄ±.

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Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ da olay yerine giderek, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± takip etti. YavaÅŸ burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "YangÄ±nÄ± bir kiÅŸi Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ. AldÄ±ÄŸÄ±m bilgiye gÃ¶re o ÅŸahÄ±s gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±" dedi.

Ekiplerin yangÄ±na mÃ¼dahalesi sÃ¼rÃ¼yor.

Ankarada AtatÃ¼rk Orman Ã‡iftliÄŸi arazisinde yangÄ±n 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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