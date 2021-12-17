Ankara'da asılsız 'FETÖ'cü' ihbarına 6 yıl hapis

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Turgut K., 30 Haziran 2016'da, Hasköy Mahallesi İrfan Baştuğ Caddesi’nde iş yerinin önünde, bitişiğindeki iş yerinin sahibi Y.Ö.’nün oğlu A.Ö. ile park nedeniyle kavga etti. Kavganın devamında taraflar, farklı suçlamalarla birbirlerini şikayet etti. Savcılık, Turgut K. hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlattı. Turgut K. için bu soruşturmalarda takipsizlik kararı verildi.

4 FARKLI İHBARDA BULUNMUŞ

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Turgut K., husumetli olduğu Y.Ö. ile oğulları A.Ö., Z.Ö. ve S.Ö.'yü FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla farklı tarihlerde 4 kez, Ankara Valiliği ve 155'i arayarak ihbar etti. Turgut K., ihbarlarında kimliğinin gizli kalmasını isterken, Z.Ö.'nün bakanlıkta çalıştığını, S.Ö.'nün bakanlığa bağlı kurumda memur olduğunu, darbe girişiminin ardından bu kişilerin babalarına ait iş yerine daha önce görmediği kişilerin geldiğini söyledi. İhbarda, S.Ö. ve Z.Ö.'nün çocuklarının FETÖ'ye ait okullarda okudukları, ailenin FETÖ ile ilişkisi nedeniyle işlerinde hızlı şekilde yükselerek kısa sürede zengin olduklarını iddia etti.

ÖNCE GÖZALTI SONRA TAKİPSİZLİK

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İhbarların ardından Y.Ö. ile 3 oğlu, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Y.Ö., A.Ö., Z.Ö., savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı, S.Ö. için ise ek gözaltı süresi alındı. S.Ö. de 15 günlük gözaltı süresinin ardından sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma nedeniyle açığa alınan S.Ö., 26 ay boyunca işine dönemedi. Soruşturma sonunda baba ve 3 oğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Takipsizlik kararının ardından baba ve oğulları, ihbarcı hakkında şikayette bulundu. Savcılık kararı ile 155’e yapılan ihbarlar incelemeye alındı. Kimliği tespit edilen Turgut K. hakkında 'iftira', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Ankara 55’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Turgut K., 'iftira' suçundan 4 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AVUKAT İTİRAZ ETTİ

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Ailenin avukatı Nuran Özdemir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Ceza Dairesi'ne dilekçe yazarak karara itiraz etti. Özdemir, dilekçesinde, müvekkillerinin asılsız ihbar nedeniyle tüm hayatının altüst olduğunu, S.Ö.'nün 2 yıldan fazla işinden olduğunu, sanığa verilen cezada tüm katılanlar sayısı kadar artırım yapılması gerekirken, aksine takdir indirimi uygulandığını belirtti. Dilekçede eksik ceza uygulandığını belirten Özdemir, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini; bu yönde karar çıkmazsa kararın bozularak Ankara 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.