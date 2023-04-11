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Ankara'da 5 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan öğretmenin cezası belli oldu

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#Ankara#Lise#Okul
Ankarada 5 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan öğretmenin cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 16:49

ANKARA'da, lisede beden eğitimi öğretmeni E.H. hakkında, 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle, 'çocuğun sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı' suçundan 27 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası verildi.

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Keçiören ilçesindeki bir lisede eğitim alan 5 kız öğrenci, 2022 Ocak ayında beden eğitimi öğretmeni E.H.'nin kendilerine yönelik cinsel içerikli davranışlarını ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine E.H., gözaltına alınıp, 10 Ocak'ta tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, psikolog gözetiminde şikayetçi çocukların ifadelerinin alınması sonrası iddianame hazırlandı.

İddianamede, E.H.'nin elde edilen deliller doğrultusunda üzerine atılı 'cinsel istismar' suçunu işlediği, her ne kadar savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek yanlış anlaşıldığını iddia etse de öğrencilere yönelik davranışlarını, cinsel duyularını tatmin için yaptığı belirtildi. E.H.'nin, suçun zincirleme şekilde, farklı mağdurlara karşı işlenmesi nedeniyle 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin bakım ve gözetim yükümlülüğü olan eğitici olması nedeniyle ilgili artırım maddeleri de uygulanarak 168 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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'ÖĞRENCİLERİNE ARKADAŞ GİBİ DAVRANIRDI'

İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık E.H., taraf avukatları ve tanık çocuklar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, söz konusu okulda okuyan ve sanığın öğrencileri olan tanık çocukları dinledi. 4 çocuk, sanığın kız öğrencilere karşı yaptığı iddia edilen eylemleri sadece duyduklarını, görgüye dayalı bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Tanık İ.E.A., sanık E.H.'nin tüm öğrencilere arkadaş gibi davrandığını belirterek, "Gördüğüm bir şey yok; ama duyumlarım var. Sanık, her öğrencisine arkadaşı gibi davranırdı. Sadece kızlara karşı eylemlerinin olduğunu duydum ancak görmedim. Görgüye dayalı bir bilgim yoktur" dedi.

'KAPRİS SONUCU BURADAYIM'

Tanık beyanlarının ardından kendisine söz verilen sanık E.H, "Kız-erkek öğrenci ayırmadan herkese arkadaş gibi davrandım. Ben kimseye art niyetli davranmadım. Sadece bir kapris sonucu buradayım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Tanıkları, sanığı ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme, E.H.'nin üzerine atılı 'çocuğun sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı' suçunu işlediğini belirterek sanık hakkında toplam, 27 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası verdi. (

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#Ankara#Lise#Okul

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