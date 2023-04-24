Ankara'da 2'nci ara tatil sonrası öğrenciler dersbaşı yaptı

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Ramazan Bayramı nedeniyle uzatılan 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 2'nci ara tatili, bugün sona erdi. Yurt genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, yeniden dersbaşı yaptı. Mamak 29 Ekim Ortaokulu'nda öğrenciler, okullarına dönmenin heyecanını yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile öğrenciler dersliklere girdi.

5'inci sınıf öğrencisi Muhammed Furkan Gürsoy, bayram tatilini akrabaları ile geçirdiğini belirterek, derslerine sıkı çalışacağını söyledi. İleride göz doktoru olmak istediğini belirten Gürsoy, yaz tatili öncesinde okul gezisine gitmek istediğini söyledi.

​5'inci sınıf öğrencisi Tuana Parmaksız da güzel bir bayram tatili geçirdiğini ifade ederek, "Eski bayramlar daha güzel oluyordu. Kapı tıklatıp, şeker alıyorduk, şimdi hiç kimse bizim eve şeker almaya gelmedi" dedi.

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Fırat Alahmat ise geçen 2 senede takdir belgesi aldığını ve bu sene de takdir almak istediğini söyledi. (DHA)