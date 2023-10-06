Ankara saldırısına sert yanıt... MİT ve TSK Suriye'de terör yuvalarını yerle bir etti

Haberin Devamı

Ankara saldırısının Suriye’de planlandığının ve eyleme katılan örgüt mensuplarının buradan Türkiye’ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye’de konuşlu PKK/YPG’nin askeri sığınaklarını, eğitim tesislerini ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı. Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG’nin silah/mühimmat depoları, saldırı/sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı belirtildi. Operasyonda, Suriye’nin Kamışlı kentinde PKK/YPG’ye ait olduğu iddia edilen Haseke ve kırsalının büyük bir kısmına elektrik sağlayan elektrik santralı da Türkiye’ye ait SİHA’lar tarafından bombalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

PETROL KUYULARI VURULDU

MİT'in ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de dün gece Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine hava harekatı düzenledi. Dün akşam, Suriye’nin Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından yapılan Dabık bölgesindeki TSK’nın üs bölgesinde 5 polis ile 3 askerin yaralandığı çok namlulu roketatar saldırısının ardından gerçekleştirilen harekata ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

“Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”

Haberin Devamı