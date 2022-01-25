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Ankara merkezli 20 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 29 gözaltı kararı

#ANKARA#FETÖ#Gözaltı
Ankara merkezli 20 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü 2012 yılı JANA soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespitiyle, soruları alıp sınavın yazılı aşamasını kazanan 26 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 kişi olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ankara merkezli 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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