Anayasa teklifi komisyonda... Uzlaşma arayışı

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AK Parti ve MHP’nin hazırladığı başörütüsü güvencesi konusundaki teklif için TBMM Anayasa Komisyonu dün toplandı. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, ailenin korunmasıyla ilgili maddeye işaret ederken, “Aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set çekilmiş olunacak. Evlilik birliği ancak bir kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir. İnsan tabiatına uygun kurulan aile Türk milletinin varlığının da teminatıdır” dedi.

DAYATMAYLA HELALLEŞME OLMAZ

Teklif sahiplerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de başörtü yasağının AK Parti’nin kurulup gelişmesinde en önemli etken olduğunu vurgularken, “Bazı dillerde kelimelerin dişisi, erkeği vardır. Eğer Türkçe’de bu olsaydı AK Parti dişi bir kelime olurdu” dedi. “Anlaşılmak istiyoruz” diyen Zengin, zaman zaman duygusal tondaki konuşmasında, “Yoksa bu geçen hayatımızı kim nasıl geri getirecek? Bu yaralar öyle kolay geçmiyor. Evet toplumsal barış olsun, ama en azından vicdanlarımızda bir hüzün olsun. Dayatmayla helalleşme olmaz” dedi.

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ALTAY: SAYEMİZDE BURADAYIZ

AK Parti sözcülerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, “Bizim sayemizde bugün hep beraber burdayız. Sayın Genel Başkan’ımızın kamuoyuna açıkladığı teklif ve öncesinde helalleşme çağrılarıyla bugünlere geldik. Kemal Kılıçdaroğlu sokmadı o çocukları ikna odasına, 28 Şubat’ı da Kemal Kılıçdaroğlu yaptırmadı. Adnan Menderes’i de biz mi astırdık?” diye konuştu.

Altay’ın “Baş açmakla din, baş kapatmakla da laiklik elden gitmez” sözlerine AK Partili Zengin, “Doğru, doğru söylüyorsunuz” diye katıldı. Bunun üzerine MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, “O zaman (Genel Kurul’da) 400’den fazla katılımla geçeceğini anlıyoruz” dedi.

MHP’YLE LGBT ATIŞMASI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Medeni Yasa’daki benzer hükümler nedeniyle eşcinsel evlilik yasağıyla ilgili değişikliği gerekli görmediklerini, başörtüsüyle ilgili metindeki eksik ve çelişkiler giderilirse destek vereceklerini söyledi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Batı’da eşcinsel yaklaşımların “gey-lezbiyen kiliseleri” ayrımına kadar gittiğini belirtirken, CHP’lilere “LGBT’ye listenizde yer verecek misiniz?” diye sordu. CHP’liler, “Niye bu kadar LGBT ile ilgilisiniz Feti Bey” diye tepki gösterdi.

İŞTE İYİ PARTİ TEKLİFİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Hodri meydan” diyerek desteklemesini istediği Anayasa değişiklik teklifinde “eşler arasında eşitlik vurgusu” yaptığı görüldü. İYİ Parti’nin hazırladığı düzenlemede, “Hiçbir kadın; başını örtmesi de dahil olmak üzere tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz” cümlesi yer aldı. Düzenlemede “dini inanç” ifadesine yer verilmezken, kıyafete vurgu yapıldığı görüldü. İYİ Parti maddenin devamına ayrıca “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet kadının başını örtmesini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” ifadesi ekledi. İYİ Parti, “Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları”nı içeren Anayasa’nın 41’inci maddesinde AK Parti’nin önerdiği “Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir” düzenlemesini “Evlilik birliği ancak bir kadın ve bir erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” şeklinde revize etti.