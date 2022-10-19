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Anayasa çalışmasını açıklayacak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anayasa#Grup Toplantısı
Anayasa çalışmasını açıklayacak
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında, yeni anayasa da konuşuldu.

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Erdoğan’ın yeni anayasa konusunun 2023 seçimlerinden sonra gündeme geleceğini belirterek şunları söylediği öğrenildi: “Özgürlükçü, demokratik, inanç ve düşünceleri teminat altına alan yeni bir anayasa için çok uğraştık ama maalesef başarılı olamadık. Önümüzdeki döneme kaldı. CHP, bir gece durduk yere başörtüsü meselesini çıkardı. Bu daha önce çözülmüştü. Biz de hem aile yapısını güçlendirelim hem de başörtüsü meselesini kökünden çözelim istedik. Teknik çalışmalarımız bitmek üzere. Yakında Meclis’e sevk edeceğiz.”

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AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasayla ilgili yapılan çalışmayı bugünkü grup toplantısında açıklaması bekleniyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anayasa#Grup Toplantısı

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