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Tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan, ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi. Yassıtepe Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmalarında, 5 bin yıl öncesine ait Anadolu’nun ilk incir çekirdekleri bulundu.

‘İZMİR AÇISINDAN ÖNEMLİ’

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, “Yassıtepe Höyüğü, İzmir’in kentsel anlamdaki ilk yerleşim alanıdır. Burada 5 bin yıl önceye ait evlerin kalıntılarının içinde ilk kez incir çekirdekleri bulduk. Binlerce yıl boyunca burada incir üretilmiş. Diğer alanlara da yayılmış. İncir çekirdeklerinin şu an için bulunmuş en eski örnekler olduğunu söyleyebiliriz. İncir, Türkiye’nin önemli ihraç ürünüdür. Neredeyse dünyanın 4’te 1 ihracatını Anadolu’dan biz yapıyoruz. Dolasıyla incire ilişkin böyle bir örneğin Yassıtepe’den çıkmış olması, İzmir açısından önemli. İzmir, incir ve üzümüyle ticaretiyle bilinen bir kent” dedi.

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Zafer Derin