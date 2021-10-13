AmerikalÄ± turist otel Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± sokak ortasÄ±nda dÃ¶vdÃ¼

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Olay, NiÅŸantaÅŸÄ±'nda bir otelde geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼ sabah saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re uzun sÃ¼redir otelde kalan AmerikalÄ± turist Edward W. odasÄ±ndan inerek resepsiyonun bilgisayarÄ±nÄ± yere atÄ±p kÄ±rdÄ±. Bunun Ã¼zerine otel Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Åženol K. ile AmerikalÄ± turist tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma daha sonra yumruklu kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Turist bir sÃ¼re otel iÃ§erisinde Åženol K.'yÄ± darbetti. Ã‡alÄ±ÅŸan kendini dÄ±ÅŸarÄ±ya atarak kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rgan, Ã§alÄ±ÅŸanÄ± sokakta da yakalayarak darbetmeye devam etti. Ã‡evredeki iÅŸ yeri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Emre B. kavgayÄ± ayÄ±rmak iÃ§in mÃ¼dahale etse de baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Turistin, otel Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± sokakta yerde sÃ¼rÃ¼klemesi ve bir kiÅŸinin kavgayÄ± ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ise cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

POLÄ°SLERE DE ZORLUK Ã‡IKARTTI

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Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen ekiplere de direnen Edward W., gÃ¼Ã§lÃ¼kle polis aracÄ±na bindirilerek emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Edward W. buradaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Zaman zaman sokakta bulunan esnafla da sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen AmerikalÄ± turistin otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, darbedilen otel Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Åženol K.'nÄ±n da izne Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

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"ADAM 2 METRE BOYLARINDA ZAPT EDÄ°LMÄ°YORDU"

Kavgaya mÃ¼dahale eden Emre B., Edward W.'nin uyuÅŸturucu krizine girmiÅŸ olabileceÄŸini iddia ederek "Åženol aÄŸabey bir gÃ¼nlÃ¼k buraya yardÄ±ma gelmiÅŸti. O gecenin sabahÄ±nda, onunla tartÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶rdÃ¼m. Ben de tartÄ±ÅŸmayÄ± ayÄ±rmak istedim. Åženol aÄŸabeyin Ä°ngilizcesi yoktu, benim vardÄ±. AdamÄ± biraz sakinleÅŸtirdim daha sonra kendi dÃ¼kkanÄ±ma geldim. Sonra baÄŸrÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Bir baktÄ±m Åženol aÄŸabeyi darbetmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ. Elinde bir laptop var. Onu kÄ±rÄ±p parÃ§alarken kendini kesmeye baÅŸladÄ±. Olay dÄ±ÅŸarÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±, Åženol aÄŸabeyi yerde sÃ¼rÃ¼klenirken, 'Emre yardÄ±m et' diye baÄŸÄ±rdÄ±. Vicdanen rahatsÄ±z oldum. BaÅŸta ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Adam 2 metre boylarÄ±nda zapt edilmiyordu, Amerikan askeriymiÅŸ galiba. Ben de ayÄ±rÄ±rken 3 parmaÄŸÄ±mÄ± kÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. O acÄ±yÄ± aldÄ±ktan sonra ben de darbetmeye baÅŸladÄ±m. AyÄ±rma amaÃ§lÄ± gittim ama kendini savunamayacak yaÅŸlÄ± adamÄ± darbettiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce dayanamadÄ±m. Ben de onu darbetmeye baÅŸladÄ±m. UyuÅŸturucu krizine girmiÅŸti kendisi. DevamlÄ± titriyordu. Ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sanÄ±rÄ±m yerinde deÄŸil. Bir ÅŸeyler sÃ¶ylÃ¼yorum anlamÄ±yor" diye konuÅŸtu.