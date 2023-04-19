Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Amasra'nın 6 bin 600 olan nüfusu bayramda 50 bine çıkacak

Güncelleme Tarihi:

#Amasra#Bartın#Bayram Tatili
Amasranın 6 bin 600 olan nüfusu bayramda 50 bine çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 09:48

Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da, bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "İlçemizi ziyaret edecek günübirlikçi yerli turistlerimiz ile nüfusumuzun 50 bine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Haberin Devamı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı Bartın'ın Amasra ilçesi; koyları, tarihi mekanları, doğa güzellikleri yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürü ile de tatilcilerin ilgisini çekiyor. Ramazan Bayramı tatili öncesi 6 bin 600 nüfuslu ilçede, tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Günübirlik tatilciler ile birlikte ilçe nüfusunun bayram tatilinde 50 bine ulaşması bekleniyor.

Amasranın 6 bin 600 olan nüfusu bayramda 50 bine çıkacak

'TEDBİRLERİMİZ ALIP, HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

İlçedeki bütün konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yoğun bir talep ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çakır, "Şu anda konaklama işletmelerimizde doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmış durumdadır. İlçemizi ziyaret edecek günübirlikçi yerli turistlerimiz ile nüfusumuzun 50 bine ulaşmasını bekliyoruz. Şu anda gelecek turistlerimizi ağırlayacak kapasiteye sahibiz. Bu bayramımızı da hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle hoşça geçirmeyi hedefliyoruz. Bayramdaki yoğunluk nedeniyle misafirlerimizin bir aksaklık yaşamaması için kaymakamlık, belediye, emniyet ve eabıta ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Amasranın 6 bin 600 olan nüfusu bayramda 50 bine çıkacak

Haberin Devamı

MAVİ BAYRAKLI İNKUMU'NA BÜYÜK İLGİ

Öte yandan Bartın'ın 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesi, büyük ilgi görüyor. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka mavi bayraklı İnkumu'na da uğruyor. Şu anda günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda gerekli tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

Amasranın 6 bin 600 olan nüfusu bayramda 50 bine çıkacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amasra#Bartın#Bayram Tatili

BAKMADAN GEÇME!

Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız? Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

#Gece Terlemesi
Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

#Kolon Kanseri
Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... Sürekli yatmayı sevmem, saat 6dan sonra ağzıma lokma atmam

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... 'Sürekli yatmayı sevmem, saat 6'dan sonra ağzıma lokma atmam'

#Sağlık