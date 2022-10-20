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Amasra’daki maden kazası soruşturması: Adliyeye örnekleme için madencilerin ekipmanları getirildi

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#Bartın#Amasra#Grizu Patlaması
Amasra’daki maden kazası soruşturması: Adliyeye örnekleme için madencilerin ekipmanları getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 11:56

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye örnekleme yapılması için madencilerin kullandığı ekipmanlar getirildi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcının yürüttüğü soruşturma sürerken; maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.

7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır eşliğinde facianın yaşandığı maden sahasında incelemelerini tamamlandı.

Amasra’daki maden kazası soruşturması: Adliyeye örnekleme için madencilerin ekipmanları getirildi

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Eksi 300 kotundaki yangının az da olsa devam etmesi ve karbonmonoksit gazının yüksek olması nedeniyle heyet patlamanın olduğu bölgede inceleme yapamadı.

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Sabah saatlerinde Amasra Adliyesi’ne, emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri poşetler içerisinde örnekleme yapılması için baret, baret lambası ve gaz ölçüm sensörü getirildi. Yer altındaki gaz ölçüm değerleri ile işçilerin kendi aralarındaki konuşmalarının kaydedildiği bilgisayarların çözümlenmesine ise devam ediliyor.

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#Bartın#Amasra#Grizu Patlaması

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