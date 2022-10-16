Türkiye yasta! Amasra’da grizu patlaması: 41 madenci şehit

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Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında yaşanan patlama, deniz seviyesinden 300 metre aşağıda, 350 metre yerin altında, ocağın girişinin 2.5 kilometre ilerisinde meydana geldi. Madencilerin çoğunun 320 metredeki kotta hayatını kaybettiği öğrenildi.

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16 SAATLİK ZAMANLA YARIŞ

Akşam saat 18.15’deki patlamada içeride kalan madencileri çıkartılması için 16 saatlik zamanla yarış başladı. Ocaktaki arkadaşlarının yardımına ilk koşanlar ise yine madenciler oldu. Tahlisiye ekipleri, canları pahasına arkadaşlarını ocaktan çıkarmak için mücadele etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde madende çıkan yangın nedeniyle kurtarma ekipleri büyük tehlike atlatırken hayatını kaybeden madencilerin bedenlerine saatlerce ulaşılamadı. Ekipler gerekli güvenliği sağladıktan sonra 350 metre derinliğe inip, patlamanın yaşandığı alana giriş yaparak arkadaşlarının cansız bedenlerini çıkardılar.





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Amasra maden Ocağı’nda ilk kez grizu patlaması yaşandı. Yapılan ilk incelemeye göre ocaktaki patlamaya ani yükselen metan gazı neden oldu. Savcılık, metan gazının, o sırada dinamit patlatılmasıyla olayın meydana geldiği yönündeki iddiaları araştırıyor. Sürekli ölçülen ve sensörlerle takip edilen gaz oranı, patlamanın meydana geldiği kotta değerlerin üzerine çıktı.





Ocaktaki gaz izleme sensörlerinin son olarak 1.7’yi gösterdiği ve bu verinin ardından da devre dışı kaldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ocağın teknik müdürü görevden el çektirildi. Patlamadan sonra ocakta kalanları kurtarmak için adeta zamanla yarış başladı. Patlamadan kurtulan işçiler canları pahasına arkadaşlarını kurtarmak için tekrar ocağa koştu.





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Patlamanın ardından haber alınamayan madencilerin aileleri, ocağın olduğu alana akın etti. Anneler çocukları, kadınlar eşleri, çocuklar da babalarından gelecek güzel haberi bekledi. Gün ağarıp umutlar tükendiğinde ise feryatlar yükseldi. Ağıt yakan madenci ailelerinden baygınlık geçirenler oldu. Ailelere bölgeye sevk edilen psikososyal ekipleri destek olmaya çalıştı.