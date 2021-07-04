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Gündem
Ayhan ACAR/DHA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 21:04 | Son Güncelleme:

Amasra'da hortum paniği! Ağaçlar devrildi

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Amasra'da hortum paniği! Ağaçlar devrildi

Bartın'ın Amasra ilçesi Çakraz sahilinde, denizde hortum oluştu. Hortum bir süre sonra denizde kayboldu. Hortumu gören vatandaşlar ise büyük korku yaşadı. Dün de aynı bölgede hortum oluşmuş, karaya ulaşamadan etkisini kaybetmişti.

Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde hortum oluştu. Beldede bulunanlar büyük korku yaşadı. Kumsala 300 metre açıkta oluşan hortumu gören turistler cep telefonu ile hortumu görüntüledi. Hortum denizde 15 dakika etkili olduktan sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

Bartında denizde oluşan hortum endişe yarattı
Bartın'da denizde oluşan hortum endişe yarattı

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Bartın Kurucaşile yolu Curunlu köyünde yola ağaç devrildi. Ağaç nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.

Amasrada hortum paniği Ağaçlar devrildi


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