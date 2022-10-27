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Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’na 21 üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

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#TBMM#Amasra#Komisyon
Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’na 21 üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 04:18

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na 21 üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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TBMM Genel Kurulu’nda Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna 21 üye seçimine yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 21 üyeden oluşan komisyonun üyeleri: Ali Özkaya, Kemal Çelik, Selim Yağcı, Fehmi Küpçü, Taner Yıldız, İlyas Şeker, Mehmet Ali Özkan, Şenel Yediyıldız, Muhammet Balta, Polat Türkmen, Hamdi Uçar (AK Parti), Aydın Özer, Aysu Bankoğlu, Kani Beko, Deniz Yavuzyılmaz, Ünal Demirtaş (CHP), Ali Kenanoğlu, Serpil Kemalbay Pekgözegü (HDP), Lütfi Kaşıkçı, Cemal Çetin (MHP) ve Fahrettin Yokuş (İYİ Parti) olarak belirlendi.

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#TBMM#Amasra#Komisyon

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