‘Amaç insanlığı ayağa kaldırmak’

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KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da eylemin ilk günü katıldığı meydanda 39 sivil toplum kuruluşuna üye kadınlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla İsrail’e tepkilerini dile getirdiler. Kadınlar ellerinde, Türkçe, İngilizce ve İbranice, “Çocuklar ölürken susulmaz”, “Filistin’de olanlara susmayın”, ”Filistin özgür olmadıkça hiçbirimiz özgür değiliz”, “İsrail dünyanın göz önünde savaş suçu işliyor”, “Soykırıma göz yumma”, “İsrail sivillerihedef alıyor” yazılı dövizler taşıdı. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu da eşi ve çocuklarıyla birlikte dün eyleme katılarak destek verdi. Gümrükcüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada da, tüm kadınlarla birlikte Filistin halkının yanında olduğun söyleyerek, bütün dünyayı bu zulme karşı ses vermeye çağırdı. Gümrükçoğlu, amaçlarının tüm kadınlarla birlikte Filistinlilerin yanında olduklarını tüm dünyaya haykırmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

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‘AMACIMIZ BU İNSANLIK DRAMINI DÜNYAYA HAYKIRMAK’

“Burada olma amacımız, Filistinlilerin yanında olduğunu göstermek. Oradaki insanlık dramının derecesini dünyaya haykırmak. 75 yıldır süren bir işgal var. Savaşın da bir hukuku var. Sözleşmeler, anlaşmalar, hukuk ortada aslında. Herkes için geçerli olan bir hukuk, maalesef İsrail Devleti için geçerli olmuyor. Bu hepimizi çok derinden sarsıyor. Bugün dünyaya baktığımız zaman İngiltere’den, Amerika’dan Avustralya’ya, Fas’tan Ürdün’e kadar pek çok ülkede protesto gösterileri görüyoruz. Bu gerçekten ümidimizi arttırdı. Artık biz burada Müslüman, Hıristiyan ya da Yahudi değil, insanlığı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ölen bebeklerin ölmemesi için, inşallah bu zulüm ve saldırılar durur ve her iki taraf için de adil bir barış süreciyle, olması gereken sona ulaşır diye ümit ediyoruz. Çoluk çocuk hepimizin burada olma amacı, Filistin’in yanında olduğumuz bütün dünyaya göstermek.”