Altın sonbahar! Turizmde 2019’a geri dönülüyor

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TÜRKİYE, 2018 ve 2019 yıllarında başarılı bir turizm sezonu geçirmişti. 2018’de 46 milyon, 2019’da ise 52 milyon ziyaretçi ağırlandı. 2020 yılında ise daha büyük başarılara imza atılması hedefleniyordu. Bu kez de hedefte 58 milyon turist ve 40 milyar doların üzerinde bir turizm geliri elde etmek vardı. Ancak, hiç hesapta olmayan COVID-19 pandemisi ile karşılaşıldı. Pandemiyle birlikte başlatılan seyahat yasakları tüm dünyada olduğu gibi ülkedeki turizmi de olumsuz etkiledi. Alınan önlemlerle, Türkiye 2020’de ziyaretçi sayısı olarak yüzde 68, gelirde ise yüzde 65 oranında bir daralma yaşadı.

1 MİLYON FARK KALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapılan atılımlarda pandemi öncesindeki 2019 rakamlarına yaklaşmayı başardı. 2019’un ilk 10 aylık döneminde 40 milyon 719 bin 786 yabancı vatandaş geldi. Bu rakam yurtdışı ikametli vatandaşların da eklenmesiyle 46 milyon 382 bin 537’e ulaşmıştı. 2022’nin ocak-ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının 39 milyon 613 bin 471’e yükseldiği kaydedildi. Yurtdışı ikametli vatandaşların da eklenmesiyle bu rakam 45 milyon 50 bin 97’ye yükseldi. Böylece yabancı turist rakamlarında 2019 ile aradaki fark 1 milyon 106 bin 315 ziyaretçiye indi.

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EKİMDE YÜZDE 38’LİK ARTIŞ

Geçtiğimiz ekim ayında, ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısında da 2021’in aynı ayına göre yüzde 38.36’lık artış kaydedildi. Ekim ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı 4 milyon 803 bin 198’e ulaştı. Bu yabancı ziyaretçinin 176 bin 193’ü de (yüzde 3.67) günübirlikçilerden oluştu. 2019’un ekim ayında ise 4 milyon 291 bin 574 yabancı ziyaretçi gelmişti. Böylelikle 2019’un rekoru kırılmış oldu.

EN ÇOK GİRİŞ İSTANBUL’DAN

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller de İstanbul yüzde 33.76 (13 milyon 372 bin 526), Antalya yüzde 30.81 (12 milyon 204 bin 275), Edirne yüzde 9.98 (3 milyon 954 bin 818), Muğla yüzde 7.48 (2 milyon 963 bin 357) ve Artvin yüzde 3.55 (1 milyon 405 bin 111) olarak sıralandı.

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KANARYA ADALARI VE MAYORKA’YI GEÇTİ

Turizmin başkenti Antalya’ya yılın 11 ayında, yüzde 48 artışla 13 milyon 138 bin 88 turist geldi. Bu rakam, aynı zamanda ‘rekor yıl’ kabul edilen 2019’u geride bıraktı. Kent Konseyi turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Yılın son çeyreği de çok iyi geçiyor. Antalya için ‘altın sonbahar’ diyebiliriz” dedi. Akdeniz çanağındaki rakip destinasyonlarda yoğun geçen yaz dönemi sonrası Kanarya Adaları ile Mayorka dışında bütün bölgelerde otellerin ekim ayı sonu itibarıyla sezonu kapattığını dile getiren Yavuz, şu bilgileri verdi: “Ama Antalya tam gaz, bu dönemde de devam ediyor. Antalya, kasım ayı boyunca da günlük yurtdışı gelişlerde hep ilk ikideydi. Mayorka ve Kanarya Adaları ile yarışıyordu. Çoğu zaman birinci oldu. Hatta yıl sonu itibarıyla Mayorka’yı geçmesini de bekliyoruz ama resmi rakamlar henüz gelmedi. Mayorka, şu an 11-12 milyon arasında. Bizse 13 milyonu geçtik. Bu veriler yıl sonunda netleştiğinde Antalya’nın, Akdeniz çanağında bu yıl en çok yabancı turist ağırlayan birinci destinasyon olmasını bekliyoruz.”