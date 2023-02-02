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Altılı Masa'da düğüm çözülüyor! CHP tören için salon bakıyor

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#CHP#İYİ PARTİ#ALTILI MASA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 13:39

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları, 6'lı masanın 11'inci toplantısı için geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Toplantı sonrasında da Millet İttifakı’nda hem liderler hem kurmaylar sık sık görüşmelere devam ediyor. 13 Şubat cumhurbaşkanı adayının belirleneceği tarih olarak bakılıyor. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova altılı masada cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik süreçte merak edilen son bilgileri paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti. Öte yandan 6'lı masanın 9 ana başlık altındaki 75 alt başlıktan oluşan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' açıklandı.

ADAYIN AÇIKLANACAĞI TÖREN İÇİN SALON BAKILIYOR

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

CHP’de adayın açıklanacağı salona bakmaya başladı. Hemen her partide hazırlıklar var. Büyük orada CHP kanadı 13 Şubat’ta adayın olgunlaşmasını bekliyor. 13 Şubat öncesi liderler arası görüşmeler olacak.

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Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tören için salon bakılıyor. Aday İstanbul veya Ankara’da açıklanacak. Ankara’da solon arayışı var. Dün itibari ile CHP Genel Merkezi’nden Ankara Arena Spor Salonu yetkilileri aranmış ve hangi günlerin müsait olduğu sorulmuş. Resmi yazışma yok. 13’ünde isimde mutabık kalınırsa açıklanma tarihi belirlenecek. Zamanlama belirtilmiyor.

Altılı Masada düğüm çözülüyor CHP tören için salon bakıyor

13 Şubat’ta aday belli olacak mı? Kritik sorunun yanıtını Kılıçdaroğlu ile Akşener belirleyecek gibi görünüyor.
İYİ Parti henüz net olarak yeşil ışık yakmadı.

'DÜĞÜMÜ KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER’İN GÖRÜŞMESİ ÇÖZECEK'

İYİ Parti aday konusunda net duruş sergilemiş değil. CHP kanadı, temsil beklentisinden kazanımlarını artırmak için bu şekilde davranıldığını düşünenler var. İYİ Parti kanadında ise aday isim konusunda farklı görüşler var. Bütün düğümü Kılıçdaroğlu ile Akşener’in görüşmesi çözecek. İyi Parti çoklu yönetim modeline itiraz ediyordu. Bir ara formül bulunmaya çalışılacak.

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CHP’DEN ADAY İÇİN ANKET ADIMI

Anketi gündeme getiren İYİ Parti’ydi. CHP bir anket yaptırmaya başladı. CHP kendi anketini yaptırıyor. Hem cumhurbaşkanı adayı soruluyor, hem milletvekili seçimleri soruluyor. Olası seçimde diğer partilerin oy oranları da görüşülecek. Hem oy oranları hem cumhurbaşkanı adayına ilişkin nabız tutacak CHP.

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Altılı Masada düğüm çözülüyor CHP tören için salon bakıyor

AKŞENER’İN SÖZLERİ: KAPRİS İNAT HIRS VE KOLTUK

Akşener genel siyaset için söyledi dediler. Akşener akıllıca bir cümle kurdu. Herkes kendine göre yorumladı. Masadayım kalkmayacağım mesajını veriyor. CHP ile Akşener’in gün sonunda anlaşacağı görüşü var. Özellikle Kılıçdaroğlu’na kazanacak lider bakışı var. Milletvekillerini de dinleyecek. Akşener partisinin nabzını masaya götürecek. Akşener’in masanın dağılmamasına yönelik hareket edeceği düşünülüyor.

CHP’nin bütün belediye başkanları etkili olduğu bölgelerde çalışacak. CHP'de Belediye başkanları için adaylık kapısı kapandı görüşü var. Belediye başkanları olası adaya destek için çalışacak. Akşener’in bir şekilde Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için ikna edilecek deniliyor.

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#CHP#İYİ PARTİ#ALTILI MASA

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