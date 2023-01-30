Millet İttifakı Ortak Mutabakat metnini açıkladı

Haberin Devamı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan Altılı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni bugün açıkladı. Mutabakatın detaylarını aktaran CNN TÜRK muhabiri Görür, şu ifadeleri kullandı:



Ortak Politikalar Mutabakat Metni yani 6'lı Masa'nın seçim beyannamesi bugün açıklandı. Buna göre; 9 ana başlık 75 alt başlık bulunuyor. 240 sayfadan oluşan mutabakat metninde 2500 madde içeriyor. 9 ana başlıkta hukuk, adalet, kamu gibi önemli başlıkları içeriyor.

Bu maddelerin yanı sıra dikkat çeken ifadeler ise şöyle:

Cumhurbaşkanının sadece 1 dönem seçilmesi, siyasi partileri kapatmak için Meclis izninin zorlunlu hala getirilmesi vaatler arasında sıralandı. Ayrıca metinde çıkarılacak iktidar olmaları halinde bazı kanunlar da yer aldı; Meclis içtüzüğü, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu üzerinde ilk çalışılacak kanunlar olarak sıralandığı belirtildi. Ve siyasi etik kanunu ise atılacak adımlar arasında en başta yer alacak düzenlemelerden olduğu da metinde yer aldı.

Haberin Devamı

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MUTABAKATTA YER ALMADI

Metinde olanlar kadar olmayanlar da dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Sözleşmesi. Çünkü CHP ve İYİ Parti, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından sonra eleştirilerini sıralamışlardı. Her iki parti de vaatleri arasında İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe konmasını istiyordu. Ancak ortak politikalar metninde İstanbul Sözleşmesi yer almadı. Bunun nedeni olarak da Saadet Partisi'nin Ortak Politikalar Metni çalışma aşamasında şart koymasıydı. Aslında uzun süredir de tartışılıyordu. Saadet Partisi'nin şartı kabul gördü ve metne de yansımadı. Böylelikle İstanbul Sözleşmesi mutabakat metninde yer almadı. Ancak politikaları açıklayan genel başkan yardımcılarından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" demesi de dikkat çeken anlardan biriydi.

Haberin Devamı

Gözler şimdi yol haritasında. Yol haritasında cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık dağılımını içerecek. Bu henüz net değil. Adayla birlikte açıklanması bekleniyor.

ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Saadet Partisi'nin evsahipliğinde gerçekleştirilecek 6'lı Masa toplantısında, yani 13 Şubat'ta adayın belirlenmesi bekleniyor. Ancak kamuoyuna ne zaman duyurulacağı henüz net değil.