Altılı masa kararlarının perde arkası... 6 lidere ‘stratejik imza’ yetkisi

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Erken seçim tartışmalarıyla hızlanan 6’lı Masa, sıkıntılı iki gündem başlıkları “aday” ve “seçim ittifakı” ile ilgili karar aldı. Önceki akşam 10 saat süren 10. buluşmanın ardından Altılı Masa’nın liderler ayrıca kendi aralarında gerçekleştirecekleri görüşmelerle de aday konusunda masanın nabzını tutacak. Bu konuda alınan mesafe de 26 Ocak’ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde yapılacak 11. toplantıda değerlendirilecek. Kulislerde, aday çalışmalarının sonrasında da süreceği, ismin şubat ayı ortalarında yapılması beklenen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki 12. toplantıda şekillenebileceği ancak açıklama için seçim kararının beklenebileceği konuşuluyor. Kulislere göre bunun kararını liderler verecek.

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SEÇİM İTTİFAKI İÇİN KOMİSYON

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için Meclis’te anayasal çoğunluğu sağlama hedefini de önlerine koyan liderler, bunu sağlamak için seçim ittifakı seçenekleri üzerinde çalışma kararı da aldı. Bunun için masayı oluşturan partilerin uzman isimlerinden bir “istişare komisyonu” oluşturulacak. Komisyon, seçim bölgelerini il il, ilçe ilçe değerlendirerek, uygun ittifak seçeneklerini liderlerin onayına sunacak. 6’lı Masa kaynakları, “İçerdiği önemli hassasiyetler nedeniyle en zorlu başlık ittifak konusu olacak. Öncelikle seçimlere katılmış görünebilmeleri için her partinin 41 ilde seçime tek başına girmesi gerekiyor. Bu, ileride yüzde 3’lük Hazine yardımından yararlanabilmek için de önemli. Sonra, en yüksek sayıda milletvekili çıkarılabilmesi için ittifakların nasıl oluşturulacağının, partilerin örgütlerinde ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar da göz önünde bulundurularak büyük bir dikkatle hesaplanıp planlanması gerekiyor” dediler.

‘SENİ KAPTAN YAPIYORUZ AMA’

30 Ocak’ta açıklanacak yol haritası ve hükümet programına göre, 6’lı Masa ortaklarının da Cumhurbaşkanı gibi stratejik kararlarda imza yetkisi olacak. Son buluşmanın ev sahibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün sabah katıldığı bir programda bunu, “Adayımız eşitler arasında birinci olacak. Masa olarak açıkladığımız ve açıklayacağımız belgeler de oyunun kurallarını belirliyor. Adaya, ‘Biz 6 kişilik bir takımız, seni kaptan yapıyoruz ama oyunun kuralları belli’ diyeceğiz” diye ifade etti. Liderlerin bu yetkilerini, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak mı yoksa yeni oluşturulacak “Yürütme Kurulu” gibi bir kurul eliyle mi kullanacaklarına ise 26 Ocak’taki toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Kulislerde, cumhurbaşkanı yardımcıları milletvekili olamadığı için bu seçeneği tercih etmek istemeyenler de olabileceği belirtilerek, “Mevcut sistem yürütmeyi inşa yetkisini cumhurbaşkanına veriyor. Cumhurbaşkanı bir kararnameyle, liderlerden oluşan bir yürütme kurulu oluşturup, bunlara yönetimle ilgili imza yetkisi de verebilir. Böylece stratejik konulardaki kararlar ve güvenlik ile ekonomi tepe yönetimleri gibi önemli kurumlara yapılacak atamalar ortak imzayla yapılabilir. Bütün bu seçenekler için son kararı liderler verecek” değerlendirmesi yapıldı.

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UYSAL: ADAY KONUŞMAYA SIRA GELMEDİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında 6’lı Masa’nın gündemini anlattı. Uysal, önceki günkü toplantıda kriterler üzerinde görüşmelerin devam ettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dahil isimlerin gündeme gelmediğini söyledi. Uysal, “İsimler üzerinden bir değerlendirmemiz olmadı. Ortak aday olmasını istiyoruz. Bu adayın siyasi sorumluluğu olmalı. Adayın siyasi parti genel başkanlarından biri olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.(Gonca ŞENAY / ANKARA)