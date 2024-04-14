Alo Gıda Hattı’na gelen tuhaf şikâyetler... Karımın yaptığı yemekten ‘kıl’ çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nca vatandaşların gıda güvenilirliği ile ilgili taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla 2009 yılında kurulan Alo 174 Gıda Hattı’na, Türkiye’nin her yerindeki vatandaşlardan şikâyetler ve ilginç başvurular geliyor. İşte sadece birkaçı:

PİLAVIM HEP LAPA OLUYOR

* Kurbanlık koyunun sağ bacağında olan probleminden dolayı etini tükettikten sonra ailedekilerin sağ bacağında ağrı oldu.

* Eşim evde hijyen kurallarına göre yemek yapmıyor, dün yaptığı yemekten kıl çıktı.

* Eşimin işletmesinden şikâyetçiyim çünkü bakanlığa kaydı bulunmuyor. Denetime gittiğinizde benim ismimi vermeyin.

* Öğrenciyim, yalnız yaşıyorum. Yaptığım pilav hep lapa lapa oluyor, pirinç pilavı tarifi alabilir miyim?

YUMURTANIN KABUKLARI İNCE

* Marketten aldığım yumurtaların kabukları çok ince. Sahte yumurta olduklarını düşünüyorum. Denetlenmesini istiyorum.

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* Sahte balın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum.

* Fırında görevliyim. Ekmekle selfie (özçekim) yapılırken gördüm, hijyen kurallarına uygun değil, şikâyetçiyim.

* Küçükbaş hayvanları tavuk yemi ile besledikleri için küçükbaş hayvanın eti tavuk eti gibi. Bundan sonra Kurban Bayramı’nda küçükbaş hayvan kesmeyeceğim.

‘DÖNMEYEN’ DÖNER GELDİ

* Bal arılar tarafından yapılıyor. Hiç bal fabrikası olur mu?

* Kız istemeye giderken fındıklı çikolata aldım. İsteme esnasında çikolata ikram edildiğinde çikolataların kurtlu çıktığını gördük.

* Ekmek arası döner siparişi verdim. Sipariş geldiğinde dönerlerin ekmek arasında dönmediğini fark ettim.