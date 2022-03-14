Almanya’nın elini kolunu Schröder mi bağladı?

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Schröder halen Rusya’nın ünlü enerji şirketinin yönetiminde. Putin ile de birlikte doğum günü kutlayacak kadar yakın. Bu yakınlık Schröder’in Ukrayna işgalindeki tavrında da kendini göstermiş. Eski Şansölye “Her iki taraf da hatalı” şeklinde açıklamalar yaptı. Alman kamuoyunun tepkisi ise çok büyük. Sosyal Demokrat Parti ve belediyeler, spor kulüpleri ve özel şirketlere kadar bağlantılı olduğu kurumlar ‘yaptırım’lara çoktan başladı. Hızla irtifa ve itibar kaybeden Schröder gerçekten kendi rahatı için ülkesinin istikbalini riske mi atmıştı? Uzmanlara sorduk.

İTİBAR KAYBETTİ



* Volkan Vural (Emekli Büyükelçi): “Schröder, Rusya ile çok yakın iş birliği içinde olmaktan yanaydı. Politikaları da bu yöndeydi. ‘Kuzey Akım 1’ en önemli projelerinden biriydi. Şimdi Almanya bu bağımlılıktan kurtulmanın çaresini arıyor. Bu işin stratejik boyutunu hiç düşünmediler. Schröder’e karşı büyük bir tepki var. Eski bir şansölye olarak Gazprom’da görev yapıp maaş alması etik değil. Çok büyük itibar kaybı var.”

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BAĞIMLILIK ARTTI



* Uluç Özülker (Emekli Büyükelçi): “Almanya’nın Rusya ile doğalgaz alım süreci başladığında Alman tarafında ‘en fazla yüzde 5 bağımlı olalım’ gibi bir tartışma oldu. Ama öyle olmadı. Nükleer santraller tamamen kapatıldı. İster istemez doğalgaza bağımlılık arttı. Bu aşamada Schröder mutlaka bir bedel öder ama bunun nasıl ve ne boyutta olacağını göreceğiz.”

GAZPROM TEPKİSİ



* Özcan Mutlu (Yeşiller eski milletvekili): “Schröder’e Almanya’da ciddi bir tepki var. Onun Rus şirketi Gazprom’da görevine devam etmesini Alman halkı kabullenemiyor. Putin’i eleştirmediği, bu konuda bir tepki koymadığı için de büyük tepki var. Bütün Avrupa Rusya’ya bağımlı. Schröder’e asıl tepki bütün bu olanlara rağmen görevine devam etmesi ve sessiz kalması.”

* Doçent. Dr. Enes Bayraklı (Türk-Alman Üniversitesi): “Ruslar, bazı Avrupa ülkelerinde eski nüfuzlu siyasetçilere kendi şirketlerinde görevler vererek bir anlamda siyasal etki satın aldılar. Schröder de bunlardan biri. Onun döneminde Rus-Alman ekonomik ilişkisi Rusya lehine daha da gelişmişti. Şimdi Gazprom’da işinin Almanya üzerinde lobi yapmak olduğu da aşikâr.”

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* Necdet Pamir (Enerji Politikaları Uzmanı): “Almanya doğalgaz ihtiyacının yarıdan fazlasını Rusya’dan temin ediyor. Bu bağımlılık Almanya’nın dış politikasını da etkileyecek düzeyde. Son dönemde Rusya’ya yaptırımlarda ağırdan alması da bu yüzden. Alman ekonomisiyle Rus ekonomisi uzun yıllardır yakın işbirliği içinde. Schröder politikaları bunun sadece bir parçası.”

SCHRÖDER YAPTIRIMLARI

* Alman kamuoyunda Schröder’e yönelik tepkiler somut yaptırımlar haline gelmeye başladı. Deutsche Welle’nin iddiasına göre eski başbakan olduğu için tahsis edilen ofisteki şoförden sekretere kadar bütün çalışanlar emekliliğini istedi. Göttingen Üniversitesi Schröder’e verdiği fahri doktorayı geri almaya hazırlanıyor. Borussia Dortmund onursal üyeliğini iptal etti. Hannover şehri verdiği ‘fahri hemşeri’ beraatını geri almaya karar verdi. İsviçre ve Almanya’daki iki şirket Schröder’i denetleme ve icra kurullarından çıkardı. Sosyal Demokrat Parti onu ihraç edip etmemeyi tartışıyor…





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OTEL LOBİSİNDE KARŞIMA ÇIKTI

* Gerhard Schröder haberini hazırladıktan sonra ertesi sabah başka bir konuda röportaj için Beşiktaş’taki bir otele gittim. Lobiye adım atar atmaz, karşımdaki masada bir kişi tanıdık geldi. Saçları biraz beyazlamıştı, gözlükleri de vardı. İki gündür hakkında araştırma yaptığım Schröder’di. Yanındaki de Güney Koreli eşiydi. Masada üçüncü bir kişi daha vardı. Fotoğraflarını çekerken üçüncü kişi beni fark edip yanıma geldi. Çektiğim görüntülerle yetinmek zorundaydım. ABD merkezli haber sitesi Politico’ya göre Schröder Ukrayna ve Rusya arasında görüşmeler için çalışıyordu ve İstanbul’a da bu kapsamda gelmişti.