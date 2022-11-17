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Almanya'da eşcinsel çiftten alınan bebek, Türk koruyucu aileye verildi

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Almanya#Türk
Almanyada eşcinsel çiftten alınan bebek, Türk koruyucu aileye verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 11:48

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Almanya'da koruyucu aile olarak eşcinsel çifte verilen Türk bebeğin, Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği’nin girişimleri sonucu bu çiftten alınarak Türk koruyucu aileye verildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Almanya'da yaşayan A.K., 27 Haziran 2022'de Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'na başvurarak, 30 Mayıs'ta koruma altına alınan ve ilgili kuruluşlarca koruyucu aile olarak bir eşcinsel çifte verilen 7 aylık bebeğiyle ilgili yardım istedi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği devreye girdi. Anneye bu süreçte gereken yasal desteği sağlayan ataşelik görevlileri, ayrıca Alman makamlarıyla da irtibat kurarak E.K. adlı bebeğin bir Türk koruyucu aileye verilmesini talep etti. Almanya'daki Türk koruyucu ailelerle ilgili Alman makamlara bilgi veren ataşelik görevlileri, bebeğin Türk koruyucu aileye verilmesinde ısrarcı oldu. Yaklaşık 3 ay süren girişimlerin ardından bebek 30 Eylül'de eşcinsel çiftten alınarak, Türk koruyucu aileye verildi.

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Öte yandan Türkiye'de bakanlık tarafından, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun kısa veya uzun süreli üstlenilmesini kapsayan koruyucu ailelik sistemi uygulanıyor. Bu süreç bakanlığın denetim ve gözetiminde yürütülüyor. Yurt dışında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaşması amacıyla bakanlığa bağlı ataşelikler tarafından bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Almanya#Türk

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