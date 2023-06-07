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Almanya Büyükelçiliği: En çok vizeyi Türkiye’de veriyoruz

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#Almanya Büyükelçiliği#Vize#Almanya
Almanya Büyükelçiliği: En çok vizeyi Türkiye’de veriyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

Son zamanlarda yaşanan vize sorunlarıyla ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama geldi.

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Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık 100 bin Schengen vizesi verildiğini duyuran Büyükelçilik’in Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100 bin Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Bu sayı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır. Buna ek olarak, 2023 yılında 18 binden fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz. Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor. Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır." 

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#Almanya Büyükelçiliği#Vize#Almanya

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