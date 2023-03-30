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Alkollü yolcu uçakta olay çıkardı: THY uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı

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#THY#Hindistan#Acil İniş
Alkollü yolcu uçakta olay çıkardı: THY uçağı Hindistana acil iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 15:34

Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul-Singapur seferini yapan yolcu uçağında alkollü olduğu öğrenilen Ukraynalı yolcu kabin ekibine saldırdı. THY uçağı, Hindistan'daki Chennai Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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THY'nin TK-54 sefer sayılı Boeing 777-300 ER tipi uçağı 345 yolcusuyla Singapur seferini yapmak üzere saat 02.10'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. TC-JJV kuyruk tescilli uçak Hindistan Hava Sahası'na geldiği sırada, uçakta bulunan ve alkollü olduğu öğrenilen Ukrayna uyruklu bir yolcu kabin ekibiyle tartışmaya başladı. Kabin ekibine saldıran yolcu daha sonra kendine zarar vermeye başladı. Uçağın kaptan pilotu, Chennai Havalimanı ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve aprona polis ekiplerini istedi. THY uçağı yerel saatle 14.15'te Hindistan'ın Chennai Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçakta olay çıkaran alkollü yolcunun, gözaltına alındığı öğrenildi.

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#THY#Hindistan#Acil İniş

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