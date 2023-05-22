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Ali Babacan: Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alıp, vekil çıkaramazdı

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#Ali Babacan#CHP#Millet İttifakı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 13:31

14 Mayıs seçiminde partisinin seçime katkısı olmadığı sorusunu yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alıp, bu kadar milletvekili çıkaramazdı" dedi.

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Habartürk yayınında konuşan Ali Babacan, 14 Mayıs seçimlerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Babacan, "81 ilde, 766 ilçede teşkilatı olan ve bu güne kadar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir iktidar hazırlığı yapmış partiden bahsediyoruz. Bizim beyin gücümüz test edilmiş, ortaya konulmuş bir güç." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş örneğini veren Babacan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %9,5'tan %16,5'a çıktı. Türkiye genelinde oy artışı %2,5 puan ama Kahramanmaraş'ta 6.8 puan. Kahramanmaraş'ta CHP'nin 1 milletvekili vardı, 2 oldu. İkincisi de bizim il başkanımız. Gaziantep'te Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçimde %15 oy çıkartmış. Şu anda %20.4. 5 puan artış var. Bizim adaylarımızın olduğu illerin hemen hemen tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Biz olmasaydık bu kadar milletvekili çıkmazdı. Bu kadar oy da alamazdı." dedi.

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#Ali Babacan#CHP#Millet İttifakı

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