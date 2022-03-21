Aleyna Çakır davasında korkunç detaylar! Ümitcan Uygun bayılttıktan sonra da tehditlerine devam etmiş

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Sema Esen'in, ölümünden önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerini sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıtı.
Şikayete ilişkin yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun ve bu sırada evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir hakkında dava açıldı. Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce Ümitcan Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası, Enes Özdemir'e de 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Ümitcan Uygun'a indirim uygulanmadan verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; sanıkların üzerinde Sema Esen'in yaşadığı eve girmeye yarayacak anahtar bulunmadığı, ev üzerinde hakimiyetlerinin tespitine olanak sağlayacak hiçbir delil sunmadıkları belirtildi.
BAYGINKEN BİLE TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRMÜŞ
Sanık Ümitcan Uygun'un eve girdikten sonra mağduru ölümle tehdit ettiğine, kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğu anlaşılan savunmalarına itibar edilmeyeceğine dikkat çekildi.
Gerekçede ayrıca sanığın mağduru darbettikten sonra bu görüntülerini yine mağdurun cep telefonunu alarak, Instagram hesabından canlı yayın yayınladığına dikkat çekilip, şöyle denildi:
"Mağdura ait olan 'A.....' isimli Instagram hesabından mağdurun bilgi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünün canlı yayın yaparak yayması ile 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçlarını işlediği tespit edilmiştir" denildi.
Videonun devamında sanığın "Öyle yapılmaz böyle yapılır" diyerek internet üzerinden 15-20 saniye boyunca mağdurun baygın halini göstermek suretiyle canlı yayın yaptığının tespit edildiği belirtilerek, "Sanık, aşamalarda her ne kadar telefonu ortak kullandıklarını belirtmiş ise de; tüm bu olayların başlangıcından evvel sanığın canlı yayın esnasında mağdur Sema'ya yönelik kendi telefonundan sataştığının dosya arasında bulunan CD içeriklerindeki videolardan tespit edildiği, dolayısı ile sanık ile mağdurun ortak telefon kullanmadıklarının anlaşıldığı, sanığın kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar edilmeyerek sabit görülen bu suçundan alt sınırdan ayrılmak suretiyle ceza tayin edilmiştir."
CEZADA İNDİRİME GİDİLMEDİ
Ümitcan Uygun hakkında suç tarihinden sonra çok sayıda benzer suçlardan devam eden soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu, dolayısı ile sanığın etkin pişmanlık göstermeyerek suç işleme konusunda ısrar ve iradesini ortaya koyduğu için hakkında takdiri indirim uygulanmadığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına, para cezasına çevrilmemesine ya da ertelenmemesine karar verildiği belirtildi.