Son dakika... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji yeni tahminini yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Edirne çevreleri ile Balıkesir'in güneyi hariç) hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisinin aralıklarla hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas ve Kırşehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Konya, gece saatlerinde Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde batısında 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, gece 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuzeyi aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.