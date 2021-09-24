Alevi öğrencilere sorgu iddiası! Valilik açıkladı: Öğretmen görevden alındı

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Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden ’ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu’ iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla ilgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir" denildi.



