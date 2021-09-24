Alevi öğrencilere sorgu iddiası! Valilik açıkladı: Öğretmen görevden alındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dersteki ifadeleri büyük tepki toplamıştı O öğretmen hakkında flaş kararDersteki ifadeleri büyük tepki toplamıştı! O öğretmen hakkında flaş karar#Ankara Valiliği
Emre Demiri keşfeden Süleyman Hurma konuştu Herkes bize gülüyordu...Emre Demir'i keşfeden Süleyman Hurma konuştu! 'Herkes bize gülüyordu...'#Emre Demir
Ortamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyumOrtamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyum?#Koronavirüs
Durum ciddiyetini koruyor Bakan Koca böyle uyardı: İlk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyızDurum ciddiyetini koruyor! Bakan Koca böyle uyardı: 'İlk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız'#Koronavirüs
Canlı | Rizede gol iptal edildi Skor...Canlı | Rize'de gol iptal edildi! Skor...#Altay
Bakan Pakdemirli duyurdu Ödemeler bugün başladıBakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler bugün başladı#Bekir Pakdemirli
Attila Szalainin hocasından Atletico Madrid ve Napoli açıklamasıAttila Szalai'nin hocasından Atletico Madrid ve Napoli açıklaması#Attila Szalai
Türkiye ikinci ülke oldu Ekonomiye duyulan güvenin en somut işaretiTürkiye ikinci ülke oldu! 'Ekonomiye duyulan güvenin en somut işareti'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İzmir açıklarında yakalandı Karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldularİzmir açıklarında yakalandı! Karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular#İzmir
Aileyi yıkan ameliyat Son sözleri yürek burktu: Anne bu doktor bana ne yaptıAileyi yıkan ameliyat! Son sözleri yürek burktu: Anne bu doktor bana ne yaptı?#Estetik
Avrupanın göbeğinde kriz En kötüsüne hazır olun dedilerAvrupa'nın göbeğinde kriz! 'En kötüsüne hazır olun' dediler!#İngiltere
Çinden yeni hamle Resmen savaş açtı... Büyük düşüşÇin'den yeni hamle! Resmen savaş açtı... Büyük düşüş#Kripto Para Madenciliği
Kimliklerini açıkladılar, sosyal medya yıkıldı Bu tamamen çılgınlıkKimliklerini açıkladılar, sosyal medya yıkıldı! 'Bu tamamen çılgınlık'#Avustralya
Sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek almıştım...'Sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek almıştım...' #Ünlüler
Akılalmaz dolandırıcılık ‘Paralarını ver okuyup üfleyelim’Akılalmaz dolandırıcılık! ‘Paralarını ver okuyup üfleyelim’#Bolu
HABERLERGündem Haberleri

Alevi öğrencilere sorgu iddiası! Valilik açıkladı: Öğretmen görevden alındı

#Ankara Valiliği#MEB#ÖĞRETMEN
Alevi öğrencilere sorgu iddiası Valilik açıkladı: Öğretmen görevden alındı

Ankara Valiliği, Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden ’ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu’ iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla ilgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir" denildi.

Alevi öğrencilere sorgu iddiası Ömer Çelik ve Bakanlıktan açıklama geldi

İlgili Haber:Alevi öğrencilere sorgu iddiası! Ömer Çelik ve Bakanlık'tan açıklama geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara Valiliği#MEB#ÖĞRETMEN