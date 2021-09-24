Alevi öğrencilere sorgu iddiası! Valilik açıkladı: Öğretmen görevden alındı

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Ankara Valiliği, Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır." ifadelerini kullanmıştı.
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Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden ’ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu’ iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla ilgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir" denildi.