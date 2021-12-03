ALES Sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM bilgi verdi

Haberin Devamı

ALES sonuçları için araştırmalar hız kazandı. ALES/3 oturumu 2021 yılında 12 Kasım tarihinde düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını araştırmaya başladılar. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen ALES sınavının değerlendirme sonuçları ÖSYM duyurusu ile erişime açılacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre sonuç açıklanma tarihi

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/3 sonuçları 16 Aralık tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.