ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM'nin ALES/3 sınav takvimi

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ALES/3 oturumunun ne zaman yapılacağı ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Kasım ayında düzenlenecek olan ALES'de adaylara 150 dakika süre verilecek. Başvuruları 6-14 Ekim aralığında alınan sınavın geç başvuru tarihi 21 Ekim olarak açıklandı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödendi. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının üçüncüsü 21 Kasım tarihinde merkezi olarak düzenlenecek. Sınavın başvuruları 6 Ekim’de başladı ve 14 Ekim’de sona erdi. Geç başvuru tarihi ise 21 Ekim olarak açıklandı. ALES sonuçları ise 16 Aralık’ta açıklanacak.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) süre veriliyor. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) düzenleniyor. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlıyor.