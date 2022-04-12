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ALES ne zaman, saat kaçta? ALES 2022 giriş belgesi alma ekranı

#ALES#Ales Giriş Belgesi#Ales 2022
ALES ne zaman, saat kaçta ALES 2022 giriş belgesi alma ekranı

ALES için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenecek olan ALES/1 başvuruları 21 Şubat – 3 Mart 2022 tarihleri aralığında alındı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek olan işlemlerini bu tarihler aralığında tamamladılar. ÖSYM tarafından ALES giriş belgesi yayımlandı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta?

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ALES sınav giriş belgesi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. 2022-ALES/1 oturumu nisan ayında düzenlenecek. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak. ALES’e girecek olan adaylar giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden alabiliyorlar.

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.

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ALES ne zaman, saat kaçta ALES 2022 giriş belgesi alma ekranı

ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ALES GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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#ALES#Ales Giriş Belgesi#Ales 2022

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