ALES ne zaman, saat kaçta? ALES 2022 giriş belgesi alma ekranı

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ALES sınav giriş belgesi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. 2022-ALES/1 oturumu nisan ayında düzenlenecek. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak. ALES’e girecek olan adaylar giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabiliyorlar.

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.

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ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ALES GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.