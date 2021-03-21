ALES başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2021 ALES/1 sınav tarihi
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 12 Mart'dan itibaren 22 Mart'a kadar sınava başvurabilecek. Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. İşte, İşte 2021 ALES/1 sınav tarihi...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları bitmek üzere. Adaylar, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerekli adımları yaparak başvurularını tamamlayabilir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.
Adaylar, 2 Mayıs'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
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