Alanya'da, savcı otel odasında ölü bulundu

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Alanya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısı K.A.A., Kızlarpınarı Mahallesi'nde konakladığı otelde, odadan uzun süre çıkmayınca otel çalışanları şüphelenip içeri girdi. K.A.A. yerde hareketsiz yatarken bulununca, otel yetkilileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, K.A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen K.A.A.'nın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından belediye morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.