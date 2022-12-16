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Alanya'da EYP paniği: Akli dengesi yerinde olmayan şahıs garaja bomba koydu! İlk vukuatı değil...

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#Alanya#EYP#Bomba
Alanyada EYP paniği: Akli dengesi yerinde olmayan şahıs garaja bomba koydu İlk vukuatı değil...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 22:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma tarafından bir evin garajında el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Ekiplerce imha edilen EYP'nin, akli dengesi yerinde olmayan Ö.T. (41) tarafından garaja konulduğu ileri sürüldü. Öte yandan şüphelinin bu olayının ilk olmadığı daha önce de pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı öğrenildi. Ö.T., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alındı.

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Bölgede yaşayanları şaşkına çeviren olay İncekum Mahallesi’nde yaşandı. 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP’yi gören K.U.’nun ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) adrese geldi. PAMİT ekipleri ve bomba arama köpeği tarafından yapılan aramalarda binanın iki farklı noktasında da 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile oluşturulan EYP tespit edildi. PAMİT ekipleri 3 patlayıcıyı da etkisiz hale getirerek, imhası için farklı bir bölgeye götürdü. Şüpheli Ö.T. (41) isimli kadın Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alındı.

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Alanyada EYP paniği: Akli dengesi yerinde olmayan şahıs garaja bomba koydu İlk vukuatı değil...

İLK VUKUATI DEĞİL

Binaya koyduğu el yapımı patlayıcılarla kısa süreli korkuya sebep olan şüpheli Ö.T.’nin bu vukuatının ilk olmadığı ortaya çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen Ö.T’nin Şubat 2021 tarihinde de Avsallar Mahallesindeki kaçak yapı olduğu gerekçesi ile barakasının yıkılmasına öfkelenip kendisini şikayet ettiğini düşündüğü park halindeki kişilerin araçlarına pompalı tüfekle art arda ateş açtı. O sırada oradan bulunan ve saçmanın hedefi olan A.Y. (49) ve M.Ü. yaralandı. Daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletine binen Ö.T. Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle 2’inci kata çıkıp burada da rastgele ateş açtı. Önce iş yeri açma ruhsat bürosuna ateş eden Ö.T. ardından zabıta odasına yöneldi. Silah seslerini duyup durumu fark ederek 2’inci katın penceresinden atlayan 1 zabıta memuru yaralanırken, kadın olay yerinden motosikletine tekrar binip hızla uzaklaştı.

Alanyada EYP paniği: Akli dengesi yerinde olmayan şahıs garaja bomba koydu İlk vukuatı değil...

SIKIŞTIRILARAK YAKALANDI

Kaçan şüpheli kadın bir süre Okurcallar Mahallesi’ndeki bir oto tamirhanesine de ateş açtığının ihbarını alan jandarma ekiplerini harekete geçti. Motosikletiyle kaçan kadın jandarma tarafından sıkıştırılarak yakalanırken, kadının pompalı tüfekle belediye binasına girip ateş ettiği anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansımıştı.

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Alanyada EYP paniği: Akli dengesi yerinde olmayan şahıs garaja bomba koydu İlk vukuatı değil...

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan kadının binaya patlayıcı bırakmasıyla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. isimli şahıs tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Ö.T. isimli şüpheli 16 Aralık 2022 tarihinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

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