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Gündem
Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)-
Haber Giriş: 10.12.2020 - 08:42 | Son Güncelleme:

Alaköprü Barajı'nda alarm! Korkutan görüntü

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Alaköprü Barajı'nda alarm! Korkutan görüntü
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Mersin'in Anamur ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su temin eden Anamur Alaköprü Barajı'nda su seviyesinin yüzde 55'e kadar düşmesi nedeniyle barajın altında kalan bazı yapıların üst kısımları görünmeye başladı.

İlçede, 26 Ocak 2015’te su tutmaya başlayan barajın altında kalan evlerin çatıları, su seviyesinin düşmesi ile kendini gösterdi. 90 metre yüksekliğindeki barajda su seviyesinin, dağın yamaç kısımlarında yatay olarak 30 metreye kadar düştüğü gözlendi. KKTC Geçitköy Barajı'na su temin eden 135 milyon metreküplük Alaköprü Barajı'nda 24,2 milyon metreküplük su kaldığı tahmin ediliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Anamur Şubesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yılın aralık ayında Alaköprü Barajı'nda doluluk oranının yüzde 55 seviyesinde olduğu belirtildi. Kış mevsiminde olunması nedeniyle muhtemel taşkınların yaşanmaması için su seviyesinin bu oranda tutulduğu ifade edildi. Türkiye geneline bakıldığında, barajların ortalama su seviyesinin yüzde 25 civarında olduğuna da dikkat çekildi.

Alaköprü Barajında alarm Korkutan görüntü

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