Akşener’den samimi itiraflar

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Akşener özetle şunları anlattı:

“Çocukluğumda bir erik ağacının üzerinde çok hayal kurdum. Geleni geçeni dinlerdim. Biraz gıcık bir çocukmuşum. Ablam, kız sanat enstitüsünün dikiş bölümüne giderdi. Annem, ben 5-6 yaşlarındayken ağır bir zatürre geçirdi. Dolayısıyla o ablamın baktığı bir çocuğum. Nasıl kızdıysam ablamın ev ödevi olan bluzunu kestim. Annem ‘Kul kurar, kader gülermiş’ derdi. Annem dindar bir kadındı.

İYİ Kİ ONUNLA EVLİYİM

Evlilik hayalim çok yoktu. Hayalim belediye başkanı seçilmekti. Politikaya başlarken de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile başladım. Ben çok iyi bir insanla evliyim. İyi ki onunla evliyim. Biz mücadele ile evlendik. 42 yıllık evliyiz. Birbirimize karşı çekinmemiz yok. Bu benim siyasi hayatım için müthiş bir şey.

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OĞLUM DA İLK DEFA DUYACAK

Oğlumu (Fatih Akşener) doğurmayı ekstra fazla istedim. Önce bir test yaptırdım. Hamile olmadığım ortaya çıktı. Bunu oğlum da ilk defa duyacak. Eşime ‘Olmazsa ben seni bir sene sonra bırakayım’ dedim. Adamı çok seviyorum, onu mahcup etmemek üzere. O da bana ‘Eğer olmazsa benden olmuyor deriz’ dedi. 10 gün sonra test yaptırdım hamile olduğum ortaya çıktı. Oğlumu çok seviyorum ama eşine küçücük saygısızlığı bile olsa gelinimin yanındayım.”

DİYET YAPIYORUM 13 KİLO VERDİM

“Güzel yemek yaparım. Severim yeni yemekleri denemeyi de. Şimdi ağırlıklı olarak sebze yemeği yiyorum. Diyet yapıyorum ve 13 kilo verdim. Domatesli pilavı severim. Pilav bir yıldır yok hayatımda. Tencere yemekleri pişer bizde. Rumeli böreklerini severim ve kendi uydurduğum pastırmalı böreğim var, çok severim. Evde makinenin üzerinde yürüyorum. Geç geliyorum eve, dışarda yürüyemiyorum.”